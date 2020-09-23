Підприємці Сумщини продовжують отримувати допомогу по частковому безробіттю Сумська обласна служба зайнятості продовжує надавати допомогу по частковому безробіттю на період карантину, утримуючи лідерські позиції.

«Сумська область є одним із лідерів серед областей України по кількості звернень від представників малого та середнього бізнесу. Тут спрацювала на позитив активна інформаційно-роз’яснювальна робота. З майже 100 млн грн, передбачених на допомогу по частковому безробіттю на період карантину, 92 млн грн (станом на 1 жовтня поточного року) вже витрачено на фінансову підтримку представників малого та середнього бізнесу», - зазначив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

До обласної служби зайнятості, станом на 1 жовтня 2020 року, подано 11,8 тис. пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для 17,5 тис. осіб. З них: 10,2 тис фізичними особами-підприємцями та 1,6 тис. роботодавцями для 7,3 тис. найманих осіб.

Прийнято 11,6 тис. позитивних рішень щодо надання допомоги по частковому безробіттю. З них: 10,1 тис. - по фізичним особам-підприємцям, які не використовують найману працю, 1,5 тис. рішень - по роботодавцям, на покриття витрат на заробітну плату 7тисячам найманих працівників.