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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:04843

Театральную площадь в Сумах готовят к открытию

Реконструкция Театральной площади выполнена на 80%, заявили в мэрии.

Мэр Сум Александр Лысенко сегодня проверил ход работ и пообщался с заказчиком и исполнителем работ.

«Презентация обновленной Театральной площади планируется уже в этом месяце, предварительно 9 октября. В частности, сумчане увидят динамические фонтаны, оборудованные пешеходную зону и газоны. Все, что было предусмотрено проектом, будет сделано», - отметил чиновник.

Начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов рассказал, что работы на площади идут по плану. Сегодня здесь тестировали систему автополива газонов.

Сейчас работы на территории перед театром выполнены на 80%. До субботы, 3 октября, планируют достичь 95%. На это же время наметили пробный запуск фонтанов.

Также к выходным заказчик и исполнитель работ рассчитывают завершить замощение.

На площади уже установили фонари и расставили часть скамеек.

В начале следующей недели намерены продолжить устройства газонов. Параллельно ведутся переговоры с рассадником из Кременчуга о приобретении деревьев. Виталий Шилов отметил, что из деревьев, которые были на площади ранее, удаляли только аварийные, что подтверждено соответствующими актами.

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