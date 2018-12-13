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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський краєзнавчий музей поповнився знахідками із 90 предметів київської археологічної культури ІІІ-V століть

Днями Сумський обласний краєзнавчий музей до свого 100-річного ювілею отримав у дарунок комплекс знахідок з 90 предметів київської археологічної культури ІІІ – V ст.

Комплекс представлений знаряддями праці ковалів-ювелірів, прикрасами, виготовленими у стилі східноєвропейських виїмчастих емалей. Всі знахідки походять з території Сумщини. Предмети музейного значення передали сумчани – керівник приватного музею «Причал Одіссея» Сергій Гуцан і Роман Бобков.

Передача археологічних артефактів відбулась на свіжому повітрі у внутрішньому дворику музею, з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм.

Передані предмети стали об’єктом дослідження фахівців-археологів, які вивчають ранні етапи історії слов’ян Дніпровського Лівобережжя. Під час передавання комплекс знахідок прокоментував в онлайн режимі кандидат історичних наук Євген Гороховський – спеціаліст з археології римського часу, відомий в Україні знавець предметів з виїмчастими емалями. За його оцінкою ці досконалі ювелірні вироби, виготовлені майстрами з абсолютним почуттям стилю, належать до найбільш ефектних пам’яток ювелірного мистецтва народів Східної і Центральної Європи римської доби, перш за все – давніх слов’ян, балтів і фінно-угрів. Дослідник наголосив, що виїмчасті емалі, виявлені на Лівобережжі, пов’язані з археологічними культурами місцевого населення римського періоду і початку раннього середньовіччя, носії яких ототожнюються з давніми слов’янами.

Кандидат історичних наук Ярослав Володарець-Урбанович охарактеризував скарби VІІ ст. ранньосередньовічних слов’ян, що передані до музею. У даний час відділом археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України спільно з краєзнавчим музеєм комплекси вивчаються, проводяться дослідження місця їх знахідок, складається музейна фондово-облікова документація.

Частина прикрас, знаряддя праці стародавніх ювелірів і скарби ранньосередньовічних слов’ян вже стали окрасою музейної експозиції. З ними можна ознайомитися на виставці «Культурна спадщина Сумщини: археологічні скарби» у другому корпусі музею за адресою вул. Покровська, 2.

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