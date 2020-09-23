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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині оштрафували АЗС

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області отримало скаргу від споживача щодо порушення його прав при придбанні газу скрапленого в ТОВ «Брент Ойл-95», що знаходиться у Верхній Сироватці.

Отримавши погодження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на проведення позапланової перевірки ТОВ «Брент Ойл-95» та на підставі скарги споживача, спеціалістами Головного управління у період з 21.02.2020 по 24.02.2020 повинна бути проведена позапланова перевірка стосовно питань дотримання законодавства про захист прав споживачів, додержання правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

Проте, прибувши 21.02.2020 на позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) до ТОВ «Брент Ойл-95», працівник який представився управляючим та уповноваженою особою не допустив до проведення перевірки спеціалістів Головного управління, як наслідок відносно зазначеної особи було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 188-2 КУпАП та винесено постанову застосування адміністративного штрафу.

Створення перешкод службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування передбачено відповідальність у розмірі від одного до десяти відсотків вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (п. 8 ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Так, за інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, наданої на запит Головного управління, обсяг реалізованої продукції ТОВ «Брент Ойл-95» за січень 2020 року складає 6917750,00 грн.

03.06.2020 року керуючись п. 8 ст. 23, ст. 26 Закону України «Про захист прав споживачів» та «Положенням про порядок накладення та стягнення за порушення законодавства про захист прав споживачів», затвердженим постановою КМУ № 1177 від 17.08.2002 року відносно ТОВ «Брент Ойл-95» винесено постанову про накладення стягнення, передбачених статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» у розмірі 69177 грн. 50 коп.

Не погоджуючись з вказаною постановою суб’єктом господарювання було подано адміністративний позов до Харківського окружного адміністративного суду про скасування постанови про накладення штрафу.

У ході судового розгляду спеціалістами відділу правового забезпечення Головного управління було доведено, що постанова про накладення штрафних санкцій є законною та рішенням Харківського окружного адміністративного суду відмовлено у задоволенні позивних вимог ТОВ «Брент Ойл-95».

На даний час постанова про застосування штрафу в розмірі 69177 грн. 50 коп. перебуває на примусовому виконанні в органах ДВС.

 
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