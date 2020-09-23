На Сумщині постачальник фаршу надавав споживачам недостовірну інформацію: штраф - 70 тисяч Державними інспекторами Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, у червні 2020 року проведено позапланову перевірку ТОВ «Індичка», за результатами якої виявлені порушення встановлених законодавством вимог до надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів, надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт.

А саме:

— на маркуванні харчового продукту зазначено, що до складу фаршу «Ніжний» входить м’ясо індика та добавка композиційна, тоді як за даними внутрішнього обліку підприємства, підтвердженого працівниками цеху, крім м’яса індика, до складу даного фаршу входить м’ясо механічного обвалювання індиче, що є порушенням вимоги частини першої статті 5 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Тобто в складі фаршу «Ніжний» м’ясо механічного обвалювання індиче повинне бути зазначено окремо.

До того ж, за результатами дослідження в Сумській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби фаршу «Ніжний», відібраного в ході здійснення інспектування ТОВ «Індичка» виявлено перевищення більше ніж в двічі у даному продукті масової частки кісткових включень.

Враховуючи вищевикладене, за результатами проведеного заходу інспекторами, що його проводили, був складений протокол про порушення законодавства про харчові продукти та корми, а також виданий припис оператору ринку про усунення виявлених порушень.

На підставі протоколу, Головним державним ветеринарним інспектором в Сумській області 17.06.2020 року винесена постанова № 53 про застосування до ТОВ «Індичка» штрафу в розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат – 70845 грн.

З метою забезпечення повного, своєчасного та реального виконання постанови про накладення штрафу, відділом правового забезпечення підготовлено та направлено матеріали до органів державної виконавчої служби для подальшого примусового виконання та були вжиті всі необхідні заходи для забезпечення оперативного виконання зазначеної постанови, за результатами яких оператором ринку застосовані штрафні санкції в розмірі 70845 грн. сплачені в повному обсязі.

На даний час оператор ринку забезпечив виконання припису та надання споживачам достовірної інформації про харчовий продукт.

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області попереджає операторів ринку, що відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», що за порушення встановлених законодавством вимог до надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів, надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт передбачено накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб — підприємців — у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.