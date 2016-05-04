Сумской горотдел здравоохранения получил начальника

До этого она возглавляла отдел 3 года с приставкой и.о. после смерти предыдущей начальницы Ольги Братушки.
В течение недели отделом здравоохранения Сумского городского совета была проведена комплексная работа по разработке ценовых предложения от потенциальных поставщиков, характеристик...
Исполнительный комитет на заседании 25 марта утвердил алгоритм введения противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 в Сумах....
И.о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко заявила о необходимости создания в Сумах отделения хосписной и паллиативной помощи для...
Правительственная программа «Доступные лекарства» в Сумах не заработала с 1-го апреля, как и в целом по Украине....
Сегодня, 4 мая, Сумской горсовет проголосовал за создание временной контрольной комиссии по деятельности горотдела здравоохранения....