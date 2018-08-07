На Сумщине собрали рекордный урожай конопли

По словам старшего научного сотрудника Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Виталия Кабанца, в этом сезоне удалось достичь высоких показателей урожайности на уровне 16 ц/га. Об этом сообщает agronews.ua.
Лицензию на выращивание конопли Институт получил еще в 2016 году, и за этот период производил высококачественные семена, львиную долю которого было реализовано многочисленным партнерам. Согласно информации специалистов Института, в 2018 и 2019 годах под конопляные семенные участки было отведено 19,5 га 19 га соответственно.
В дальнейшем планируется расширение массивов под культурой, и по словам представителей Института, выращивания технической конопли станет одним из аграрных приоритетов учреждения.
В то же время ученые настойчиво разрабатывают новые экологически ориентированные сортовые технологии выращивания посевной конопли, которая востребована в Украине и за ее пределами.
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