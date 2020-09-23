В Сумах перенесли ночной забег в аэропорту и отменили вертикальный В связи с карантинными ограничениями в Сумах перенесли ночной забег в аэропорту.

Теперь он планируется на 31 октября. Подробности здесь. А вертикальный забег 17 октября вообще отменили…