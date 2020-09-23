В Сумах перенесли ночной забег в аэропорту и отменили вертикальный

Теперь он планируется на 31 октября. Подробности здесь.
А вертикальный забег 17 октября вообще отменили…
Федерация пауэрлифтинга Сумы приглашает всех желающих принять участие в чемпионате города по многоповторному жиму штанги лежа, который пройдет 17 октября....
Відкриття виставки “Очікування Vs Реальність” відбудеться 2 жовтня о 10:00 на вулиці Соборна, 27 (поряд з сумською міською галереєю)....
Де будуть Суми за 5 років? Спробуємо разом знайти відповідь на дане запитання напередодні місцевих виборів?...
Сумська міська галерея презентує виставку живопису та графіки всесвітньо відомого художника, філософа-гуманіста, поета, музиканта, спортсмена та Великого Гуру Шрі Чинмоя...
Сегодня, 26 сентября, в 13.00, АФФК «Сумы» начнет матч 6-го тура Экстра-лиги против херсонского «Продэксима»....