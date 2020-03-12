Ректор СНАУ получил китайскую награду

Об этом он сообщил в Фейсбуке.
«Вчера мы получили приятную весть из Китайской Народной Республики. За весомый вклад в развитие украинско-китайских научных и образовательных отношений мне, как ректору Сумского национального аграрного университета, была присуждена высшая награда провинции Хэнань «Премия Желтой реки». Я убежден, что это признание работы всего коллектива Сумского национального аграрного университета. Буквально за три года мы увеличили контингент студентов из Китая до более 150. Мы вышли на второе место в Украине по количеству китайских аспирантов. Учеными СНАУ проводятся исследования в рамках двух международных проектов по селекции пшеницы и картофеля.
От имени всего коллектива Сумского НАУ я хотел бы поблагодарить правительство провинции Хэнань за полученную награду и поздравить всех наших китайских партнеров, студентов, аспирантов с 71-й годовщиной образования КНР», - написал он.
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