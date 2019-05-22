Сумчанки с медалями чемпионата Украины по тяжелой атлетике

Многократная чемпионка Украины в разных возрастах сумчанка Владислава Дорош в весе до 64 кг стала лучшей, показав результат 178 кг (78 кг рывок + 100 кг толчок). В весе до 76 кг Оксана Поладич стала третьей с результатом 147 кг (63+84).
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