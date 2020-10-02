На Сумщине коронавирус продолжает бить рекорды: подробности На утро 2 октября в Сумской области подтверждено уже 4677 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 242 человек (Сумы - 185, Шостка - 2, Конотоп - 4, Ромны - 4, Ахтырка - 3, Глухов - 1, Лебедин - 6, Белопольский р-н - 8, Бурынский р-н - 1, Краснопольский р-н - 5, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 15, Тростянецкий р-н - 2, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 77 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1848 человек, из них за минувшие сутки - 50 (Сумы – 29, Шостка - 7, Лебедин - 4, Белопольский р-н - 3, Лебединский р-н - 2, Недригайловский р-н - 2, Сумской р-н - 2, Ямпольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2897 случаев заболевания, в Сумском районе - 299, Белопольский район - 129, Бурынский район – 28, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 32, Глуховский район – 24, г. Конотоп - 234, Конотопский район - 61, Краснопольский р-н - 48, Кролевецкий район - 112, г. Лебедин - 97, Лебединский р-н – 16, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 88, г. Ахтырка - 115, Ахтырский р-н – 30, Путивльский район – 14, г. Ромны - 123, Роменский район - 60, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 93, г. Шостка - 116, Шосткинский р-н - 8, Ямпольский р-н - 9.