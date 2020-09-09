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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд обязал Глуховский избирком еще раз рассмотреть документы «Батькивщины»

1 октября Сумской окружной административный суд рассмотрел первое избирательное дело № 480/6523/20 по иску Сумской областной партийной организации ВО «Батькивщина» к Глуховской городской территориальной избирательной комиссии о признании противоправным и отмене постановления.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования: признал противоправным и отменил постановление Глуховской городской территориальной избирательной комиссии № 21 от 27.09.2020 «Об отказе в регистрации всех кандидатов в депутаты Глуховского городского совета, включенных в избирательные списки Сумской областной партийной организации ВО «Батькивщина» на местных выборах 25 октября 2020»; обязал Глуховскую городскую территориальную избирательную комиссию повторно рассмотреть заявление и другие документы Сумской областной партийной организации ВО «Батькивщина» о регистрации кандидатов в депутаты Глуховского городского совета, включенных в избирательные списки Сумской областной партийной организации Всеукраинское объединение «Батькивщина» на местных выборах 25 октября 2020.

Политика Выборы-2020

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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