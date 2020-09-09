Суд обязал Глуховский избирком еще раз рассмотреть документы «Батькивщины»

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования: признал противоправным и отменил постановление Глуховской городской территориальной избирательной комиссии № 21 от 27.09.2020 «Об отказе в регистрации всех кандидатов в депутаты Глуховского городского совета, включенных в избирательные списки Сумской областной партийной организации ВО «Батькивщина» на местных выборах 25 октября 2020»; обязал Глуховскую городскую территориальную избирательную комиссию повторно рассмотреть заявление и другие документы Сумской областной партийной организации ВО «Батькивщина» о регистрации кандидатов в депутаты Глуховского городского совета, включенных в избирательные списки Сумской областной партийной организации Всеукраинское объединение «Батькивщина» на местных выборах 25 октября 2020.
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