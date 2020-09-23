На Сумщине рецидивист угрожал судье Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении 29-летнему мужчине, который угрожал насилием судье.

Речь идет о жителе г. Ромны, который, несмотря на молодой возраст, уже был шесть раз судим за кражи. Он обворовывал не только квартиры, но и магазины, и аптеки. Более того, на его счету также кража из собора. С того момента, как подозреваемому исполнилось 18 лет, в местах несвободы он провел больше времени, чем на свободе.

В настоящее время молодой человек также находится под стражей, его снова судят за кражи. В зале суда подозреваемый ведет себя агрессивно. Так, во время очередного заседания молодой человек, используя ненормативную лексику, пренебрежительно отказался отвечать на вопросы судьи, выразил оскорбления в его адрес и угрозу, заявив, в частности, что в следующий раз его будут судить за тяжкие телесные повреждения, имея в виду, что он их лично нанесет судье в связи с его деятельностью.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 377 (угроза насилием в отношении судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) УК Украины. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Досудебное следствие проведено Роменским отделом полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.