Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46480

На Сумщине рецидивист угрожал судье

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении 29-летнему мужчине, который угрожал насилием судье.

Речь идет о жителе г. Ромны, который, несмотря на молодой возраст, уже был шесть раз судим за кражи. Он обворовывал не только квартиры, но и магазины, и аптеки. Более того, на его счету также кража из собора. С того момента, как подозреваемому исполнилось 18 лет, в местах несвободы он провел больше времени, чем на свободе.

В настоящее время молодой человек также находится под стражей, его снова судят за кражи. В зале суда подозреваемый ведет себя агрессивно. Так, во время очередного заседания молодой человек, используя ненормативную лексику, пренебрежительно отказался отвечать на вопросы судьи, выразил оскорбления в его адрес и угрозу, заявив, в частности, что в следующий раз его будут судить за тяжкие телесные повреждения, имея в виду, что он их лично нанесет судье в связи с его деятельностью.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 377 (угроза насилием в отношении судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) УК Украины. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Досудебное следствие проведено Роменским отделом полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Угроза судье

Новости

На Сумщине коронавирус продолжает бить рекорды: подробности
Сегодня 09:04
На Сумщине стало больше оранжевых карантинных зон
Вчера 18:43
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
На Сумщине в Национальном парке поймали браконьеров
Сегодня 13:36
Сумчан приглашают на чемпионат города по многоповторному жиму штанги
Сегодня 13:29
На Сумщине занято 58% ковидных коек в больницах
Сегодня 12:54
В Сумах планирует развернуть дополнительных 30 коек для лечения больных COVID-19 на базе Сумской райбольницы
Сегодня 12:41
На Сумщині постачальник фаршу надавав споживачам недостовірну інформацію: штраф - 70 тисяч
Сегодня 12:16
Сумские школы остались без охраны, без масок и дезсредств: денег нет, но вы держитесь
Сегодня 11:52
В Сумах полиция раскрыла грабеж всего за несколько часов
Сегодня 11:47
В Сумах сообщено о подозрении организатору порностудии и двум порноактрисам
Сегодня 11:41
На Сумщине за месяц охранники предупредили 100 попыток проноса в помещения судов запрещенных предметов
Сегодня 11:19
view counter

Статьи

Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
Вчера 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.