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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17639

Как в Сумах городские чиновники понимают доступность

Сумчанин Олег Габ, который передвигается на инвалидной коляске, занимается доступностью в городе, однако городские власти не слышат людей с инвалидностью.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«В середине сентября я обратился с запросом к мэру Лысенко А.Н. с просьбой предоставить информацию о ходе выполнения работ по ул. Харьковской на предмет доступности людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. 24.09.2020 года я получил ответ от Департамента инфраструктуры города: все у нас хорошо, и работы выполняются в соответствии с нормами законодательства Украины. 30 сентября, я поехал посмотреть на те участки, которые уже сделаны, и там, где уже нет рабочих - перекресток возле ТЦ «Мануфактура». То, что видно на фото это просто ужас: с одной стороны положили новую плитку красного цвета, непонятно почему наклеили горб, как у верблюда, с другой старую оставили - серую, переходишь через переход на другую сторону, там вообще асфальт. И вся эта «красота», согласно договору с КП «Шляхрембуд», стоит около 120 млн гривен наших с вами налогов. Хочу спросить команду мэра: где доступность? Срезанные болгаркой бордюры Вы считаете доступностью? Это больше напоминает некие латаные штаны, когда заплаты разного цвета и размера. Для примера я разместил фото города Чернигова, чтобы господин мэр и его леворукие подчиненные, которые отвечают за этот проект, увидели, как выглядит доступно европейский город. А наш город, я извиняюсь, на фоне таких примеров - забытое захолустье. Надоело уже такое отношение к людям! Поэтому обращаюсь через этот пост к властным структурам, которые присматривают за соблюдением норм доступности и прошу срочно вмешаться в эту ситуацию, потому что на местном уровне нас никто не слышит.

P.S Вот такой вот коллаж - с левой стороны наши Сумы, а справа г. Чернигов. Выводы делайте сами», - написал он.

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