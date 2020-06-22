Пока мэр Сум пиарится на динозаврах, детский парк продолжает разрушаться

Однако разговоров о возрождении детского парка за эти 6 лет было немало, как и обещаний, что вот-вот проекты будут готовы. Пока же установили только фигуры динозавров, которых в концепции как раз и не было. А как выглядит парк сегодня на фото показала сумчанка Эрика Шпанцева – тут и разрушающиеся крепости и лабиринт Гусеница, а альтанка без лавочек…
Детский парк «Сказка» сегодня захватили создания из прошлого....
В Сумах состоялось заседание рабочей группы по обсуждению эскизного проекта реконструкции детского парка «Сказка»....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента инфраструктуры города Сумского горсовета Александр Журба....
Сегодня, 24 июня, при помощи водолаза сумчане достали пушку из озера в детском парке «Сказка»....
Накануне выборов в Сумах снова затевают разговор о масштабных и долгосрочных реконструкциях....