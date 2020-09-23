С начала учебного года коронавирус обнаружили у 74-х педагогов и 56-ти школьников на Сумщине

Об этом 1 октября сообщили в областном департаменте образования и науки, пишет Суспільне.
По состоянию на 1 октября, за сутки, в школах области есть подтвержденные случаи коронавируса у 4-х учеников и 6-ти педагогов. На самоизоляцию в связи с этим отправили 84 ученика. Это по одному классу в сумских школах № 8, 9 и 21.
По состоянию на 1 октября дистанционно работают в области 8 школ.
Всего за месяц, с 1 сентября по 1 октября, в школах области на самоизоляции находились 5741 ученик и 311 работников школ.
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