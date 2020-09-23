На Сумщине за месяц охранники предупредили 100 попыток проноса в помещения судов запрещенных предметов В течение сентября судебные охранники Сумщины предупредили 100 попыток проноса в помещения судов запрещенных предметов и вещей/

Так, в учреждения системы правосудия, которые уже охраняются Службой судебной охраны в Сумской области не допущено пронос:

- двух единиц пневматического оружия;

- 75 ножей различной модификации;

- 17 баллончиков с веществом слезоточивого и раздражающего действия;

- одно электрошоковое оружие;

- 5 различных заостренных предметов.

Стоит добавить, что с начала текущего года сотрудниками уже предупредили 242 факта проноса запрещенных предметов.

Судебные еще охранники раз обращают внимание граждан, которые собираются посетить суд, что в учреждениях системы правосудия действуют правила пропуска, которые запрещают пропуск в эти помещения лиц:

1) с признаками алкогольного или наркотического опьянения;

2) с животными;

3) с огнестрельным, газовым оружием и устройствами для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончиками, снаряженными веществом слезоточивого (слезоточивого или раздражающего) действия, кроме сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих Национальной гвардии Украины и фельдъегерской службы во время выполнения ими служебных обязанностей;

4) с легковоспламеняющимися, взрывоопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами;

5) с колюще-режущими предметами;

6) с чемоданами, хозяйственными сумками, пакетами больших размеров (600х400х200 мм).