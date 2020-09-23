На Сумщине за месяц охранники предупредили 100 попыток проноса в помещения судов запрещенных предметов

Так, в учреждения системы правосудия, которые уже охраняются Службой судебной охраны в Сумской области не допущено пронос:
- двух единиц пневматического оружия;
- 75 ножей различной модификации;
- 17 баллончиков с веществом слезоточивого и раздражающего действия;
- одно электрошоковое оружие;
- 5 различных заостренных предметов.
Стоит добавить, что с начала текущего года сотрудниками уже предупредили 242 факта проноса запрещенных предметов.
Судебные еще охранники раз обращают внимание граждан, которые собираются посетить суд, что в учреждениях системы правосудия действуют правила пропуска, которые запрещают пропуск в эти помещения лиц:
1) с признаками алкогольного или наркотического опьянения;
2) с животными;
3) с огнестрельным, газовым оружием и устройствами для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончиками, снаряженными веществом слезоточивого (слезоточивого или раздражающего) действия, кроме сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих Национальной гвардии Украины и фельдъегерской службы во время выполнения ими служебных обязанностей;
4) с легковоспламеняющимися, взрывоопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами;
5) с колюще-режущими предметами;
6) с чемоданами, хозяйственными сумками, пакетами больших размеров (600х400х200 мм).