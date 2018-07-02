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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41525

В Сумах сообщено о подозрении организатору порностудии и двум порноактрисам

Сумской областной прокуратурой сообщено о подозрении организатору порностудии и двум девушкам, которые создавали соответствующий контент.

По данным следствия, 23-летний житель Великописаревского района в съемной квартире в центре г. Сумы обустроил студию, где молодые девушки общались в режиме онлайн и предоставляли виртуальные услуги клиентам. В частности задокументировано подобную противоправную деятельность двух сумчанок, одной из которых 19, а другой 18 лет.

Во время обысков правоохранители изъяли техническое оборудование и принадлежности, которые использовалось для изготовления и распространения порнографического контента.

Действия трех подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 301 (изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. По ходатайству прокуратуры организатору избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, девушкам - личное обязательство. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Деятельность порностудии прекращено в сентябре 2020 года отделом по борьбе с торговлей людьми и следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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