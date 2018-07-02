В Сумах сообщено о подозрении организатору порностудии и двум порноактрисам

По данным следствия, 23-летний житель Великописаревского района в съемной квартире в центре г. Сумы обустроил студию, где молодые девушки общались в режиме онлайн и предоставляли виртуальные услуги клиентам. В частности задокументировано подобную противоправную деятельность двух сумчанок, одной из которых 19, а другой 18 лет.
Во время обысков правоохранители изъяли техническое оборудование и принадлежности, которые использовалось для изготовления и распространения порнографического контента.
Действия трех подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 301 (изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. По ходатайству прокуратуры организатору избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, девушкам - личное обязательство. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Деятельность порностудии прекращено в сентябре 2020 года отделом по борьбе с торговлей людьми и следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и сотрудники Следственного управления ГУНП в области разоблачили 23-летнего сумчанина, который...
За распространение порнографической продукции 30-летний конотопчанин предстанет перед судом....
На Сумщине на три года лишения свободы осужден мужчина, который около года содержал место разврата....
3 года лишения свободы. Такое наказание получил сумчанин за изготовление и сбыт видеопродукции порнографического характера....
Полиция разоблачила девушку, которая занималась распространением порнографических материалов....