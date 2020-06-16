Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47286

В Сумах полиция раскрыла грабеж всего за несколько часов

Злоумышленник на улице Семьи Линтваревых в Сумах ночью избил и ограбил велосипедиста, забрав у того велосипед, личные документы и банковскую карточку.

Утром 1 октября в Сумской отдел полиции обратился 40-летний житель областного центра и сообщил, что в районе Барановки его избил и ограбил незнакомый. Мужчина объяснил, что он возвращался домой от приятеля, которому помогал по строительству, когда к нему подошел незнакомец навеселе, и начал безосновательно цепляться и оскорблять. Словесная ссора быстро переросла в драку, во время которой неизвестный отобрал у прохожего велосипед, барсетку с личными документами, ключами от автомобиля и банковской карточкой и скрылся с места происшествия.

Узнав от потерпевшего об обстоятельствах происшествия, оперативники отдела криминальной полиции Сумского ОП выяснили, что той же ночью с похищенной банковской карты было снято 1600 гривен. А еще на 75 гривен, с чужой карточки, злоумышленник пополнил счет своего телефона. Поэтому, по уже известному правоохранителям номеру мобильного, злоумышленника быстро удалось вычислить.

Тот очень удивился, когда в этот же день к нему домой прибыли сотрудники полиции. У 31-летнего мужчины правоохранители изъяли велосипед, барсетку с документами и банковской карточкой потерпевшего.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Сейчас злоумышленник задержан по ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж

По тематике

Вчера 11:48

В Сумах полиция раскрыла грабеж

Преступление было совершено двумя неизвестными в Сумах на улице Героев Крут. Злоумышленники догнали прохожего, сбили с ног и отобрали у...

Вчера 10:27

В Шостке охранник задержал магазинного грабителя

Набрав на полках супермаркета понравившегося товара на сумму более 700 гривен, злоумышленник пытался незамеченным покинуть магазин в обход кассы. Впрочем,...

13.07.2020 14:37

В Кролевце таксист задержал грабителя

Соблазнился злоумышленник на денежные сбережения 38-летней местной жительницы....

Двух жителей Сумщины задержали за нападение на полицейского и нацгвардейца
09.07.2020 16:04

Двух жителей Сумщины задержали за нападение на полицейского и нацгвардейца

Злоумышленники ограбили полицейского и военнослужащего Национальной гвардии, когда те возвращались домой поздно ночью. Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с другими...

В Сумах дали 4 года грабителю
16.06.2020 11:08

В Сумах дали 4 года грабителю

К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который ограбил случайного прохожего....

Новости

На Сумщине коронавирус продолжает бить рекорды: подробности
Сегодня 09:04
На Сумщине стало больше оранжевых карантинных зон
Вчера 18:43
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
На Сумщине в Национальном парке поймали браконьеров
Сегодня 13:36
Сумчан приглашают на чемпионат города по многоповторному жиму штанги
Сегодня 13:29
На Сумщине занято 58% ковидных коек в больницах
Сегодня 12:54
В Сумах планирует развернуть дополнительных 30 коек для лечения больных COVID-19 на базе Сумской райбольницы
Сегодня 12:41
На Сумщині постачальник фаршу надавав споживачам недостовірну інформацію: штраф - 70 тисяч
Сегодня 12:16
Сумские школы остались без охраны, без масок и дезсредств: денег нет, но вы держитесь
Сегодня 11:52
В Сумах полиция раскрыла грабеж всего за несколько часов
Сегодня 11:47
В Сумах сообщено о подозрении организатору порностудии и двум порноактрисам
Сегодня 11:41
На Сумщине за месяц охранники предупредили 100 попыток проноса в помещения судов запрещенных предметов
Сегодня 11:19
view counter

Статьи

Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
Вчера 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.