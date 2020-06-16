В Сумах полиция раскрыла грабеж всего за несколько часов Злоумышленник на улице Семьи Линтваревых в Сумах ночью избил и ограбил велосипедиста, забрав у того велосипед, личные документы и банковскую карточку.

Утром 1 октября в Сумской отдел полиции обратился 40-летний житель областного центра и сообщил, что в районе Барановки его избил и ограбил незнакомый. Мужчина объяснил, что он возвращался домой от приятеля, которому помогал по строительству, когда к нему подошел незнакомец навеселе, и начал безосновательно цепляться и оскорблять. Словесная ссора быстро переросла в драку, во время которой неизвестный отобрал у прохожего велосипед, барсетку с личными документами, ключами от автомобиля и банковской карточкой и скрылся с места происшествия.

Узнав от потерпевшего об обстоятельствах происшествия, оперативники отдела криминальной полиции Сумского ОП выяснили, что той же ночью с похищенной банковской карты было снято 1600 гривен. А еще на 75 гривен, с чужой карточки, злоумышленник пополнил счет своего телефона. Поэтому, по уже известному правоохранителям номеру мобильного, злоумышленника быстро удалось вычислить.

Тот очень удивился, когда в этот же день к нему домой прибыли сотрудники полиции. У 31-летнего мужчины правоохранители изъяли велосипед, барсетку с документами и банковской карточкой потерпевшего.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Сейчас злоумышленник задержан по ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.