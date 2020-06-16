В Сумах полиция раскрыла грабеж всего за несколько часов

Утром 1 октября в Сумской отдел полиции обратился 40-летний житель областного центра и сообщил, что в районе Барановки его избил и ограбил незнакомый. Мужчина объяснил, что он возвращался домой от приятеля, которому помогал по строительству, когда к нему подошел незнакомец навеселе, и начал безосновательно цепляться и оскорблять. Словесная ссора быстро переросла в драку, во время которой неизвестный отобрал у прохожего велосипед, барсетку с личными документами, ключами от автомобиля и банковской карточкой и скрылся с места происшествия.
Узнав от потерпевшего об обстоятельствах происшествия, оперативники отдела криминальной полиции Сумского ОП выяснили, что той же ночью с похищенной банковской карты было снято 1600 гривен. А еще на 75 гривен, с чужой карточки, злоумышленник пополнил счет своего телефона. Поэтому, по уже известному правоохранителям номеру мобильного, злоумышленника быстро удалось вычислить.
Тот очень удивился, когда в этот же день к нему домой прибыли сотрудники полиции. У 31-летнего мужчины правоохранители изъяли велосипед, барсетку с документами и банковской карточкой потерпевшего.
Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Сейчас злоумышленник задержан по ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Преступление было совершено двумя неизвестными в Сумах на улице Героев Крут. Злоумышленники догнали прохожего, сбили с ног и отобрали у...
Набрав на полках супермаркета понравившегося товара на сумму более 700 гривен, злоумышленник пытался незамеченным покинуть магазин в обход кассы. Впрочем,...
Соблазнился злоумышленник на денежные сбережения 38-летней местной жительницы....
Злоумышленники ограбили полицейского и военнослужащего Национальной гвардии, когда те возвращались домой поздно ночью. Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с другими...
К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который ограбил случайного прохожего....