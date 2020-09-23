Сумские школы остались без охраны, без масок и дезсредств: денег нет, но вы держитесь

Об этом сообщила директор школы № 12 Ирина Губская.
«Охрана, отмена», - говорят школам охранные фирмы. Денег на охрану школ выделили только на сентябрь. Александр Лысенко, господин городской голова, возможно, вместо контактных скульптур во дворах вы направите деньги на более важное - в учебные заведения? О ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди работников образования, думаю, вы знаете. Ее можно назвать «Держимся, как можем». В школы вход воспрещен родителям и посторонним. Лишних работников дежурить на входах нет!! Почему надо снова и снова доказывать очевидные вещи?», - спрашивает она в Фейсбуке.
Также она сообщила, что средства из горбюджета на средства индивидуальной защиты и дезсредства также были выделены всего на месяц. Средства предлагают искать у себя...
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