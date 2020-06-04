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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:31219

Шосткинские гандболистки выиграли домашний турнир

25-27 сентября в Шостке состоялся турнир по гандболу памяти В. Г. Грибача среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения.

Встретились команды Киева, Конотопа, Ахтырки, Шабо Одесской области, Шостки.

Среди девушек победителями стали шосткинские спортсменки из  КДЮСШ «Барса» (тренер Галина Ротарь), «серебро» завоевала команда «Стремительный мяч» из Киева, «бронзу» - команда Шабской ДЮСШ.

Среди юношей первое место завоевала команда «Стремительный мяч-1», II место- «Стремительный мяч-2» из Киева, третьими стали спортсмены из Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили (тренер Андрей Шатрава).

Анна Лысоконь признана лучшим защитником турнира, Дарья Мигаленко - лучшим вратарем (игроки - КДЮСШ «Барса»), лучший разыгрывающий - Екатерина Назаренко (Конотоп). Лучший защитник среди юношей - Супрун Анатолий из Конотопа.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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