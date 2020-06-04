Шосткинские гандболистки выиграли домашний турнир

Встретились команды Киева, Конотопа, Ахтырки, Шабо Одесской области, Шостки.
Среди девушек победителями стали шосткинские спортсменки из КДЮСШ «Барса» (тренер Галина Ротарь), «серебро» завоевала команда «Стремительный мяч» из Киева, «бронзу» - команда Шабской ДЮСШ.
Среди юношей первое место завоевала команда «Стремительный мяч-1», II место- «Стремительный мяч-2» из Киева, третьими стали спортсмены из Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили (тренер Андрей Шатрава).
Анна Лысоконь признана лучшим защитником турнира, Дарья Мигаленко - лучшим вратарем (игроки - КДЮСШ «Барса»), лучший разыгрывающий - Екатерина Назаренко (Конотоп). Лучший защитник среди юношей - Супрун Анатолий из Конотопа.
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