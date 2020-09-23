На Сумщине занято 58% ковидных коек в больницах Об этом во время брифинга отметил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, сейчас медицинскую помощь пациентам с COVID-19 предоставляют 12 заведений области, где развернуто 610 коек. Занято 354, это 201 человек с подтвержденным диагнозом и 153 - с подозрением. Так как 62% всех пациентов - жители города Сумы, возникают проблемы по их госпитализации.