На Сумщине занято 58% ковидных коек в больницах

По его словам, сейчас медицинскую помощь пациентам с COVID-19 предоставляют 12 заведений области, где развернуто 610 коек. Занято 354, это 201 человек с подтвержденным диагнозом и 153 - с подозрением. Так как 62% всех пациентов - жители города Сумы, возникают проблемы по их госпитализации.
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