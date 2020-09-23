На Сумщине в Национальном парке поймали браконьеров Сотрудники Середина-Будского отделения полиции совместно с работниками Национального природного парка «Деснянско-Старогутский» обнаружили трех рыбаков, которые занимались незаконным выловом рыбы.

Когда Середина-Будские полицейские получили сообщение, что ночью три человека на территории заповедника сетками и электроудочками ловят рыбу, они вместе с сотрудниками парка выехали на место происшествия. И действительно, в урочище «Великие Боги» несколько местных жителей на лодке занимались браконьерским промыслом.

Мужчинам 44, 39 и 35 лет, все они жители окрестных сел. Правоохранители изъяли у них две сетки, электрическую удочку, лодку и 48 штук уже выловленной рыбы различных пород.

По факту незаконного лова биоресурсов в полиции открыли уголовное производство по ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа или до трех лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Кроме того, мужчинам предстоит возместить нанесенный государству и окружающей среде ущерб, заплатив немалые средства. Впрочем, последнее слово в этом деле остается за судом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.