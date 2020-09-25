Двое патрульных с Сумщины подали в суд из-за отчисления из академии и увольнения с работы Двое патрульных оспаривают в суде отчисления из Криворожской академии патрульной полиции и увольнения с работы.

Оба учились по специальности "полицейский сектора реагирования". Курс рассчитан на полгода. Проучились месяц - с мая по июнь 2020 года. Оба считают, что система оценивания знаний в академии является непрозрачной, пишет Суспільне.

Геннадий Шеремет родом из Кролевца. После прохождения конкурса в Нацполицию, его направили учиться в Кривой Рог. "Кто преподавал нормально с учителей, а кто не доносил информацию повнистю.нас отчислили за несдачу промежуточного контроля за предмет" толерантность ", - рассказывает Геннадий.

Двое патрульных на Сумщине подали в суд из-за отчисления из академии и освобождение от роботиСуспильне

Сергей Солодовник - с Боромле Тростянецкого района. К работе в патрульной полиции служил в Нацгвардии. С 2014-го по 2019 год с перерывами на ротацию воевал на Донбассе. Тоже не сдал "толерантность". "В некоторых преподаватели говорят: мы сами, если честно, не знаем этого предмета, его раньше не было, мы берем из интернета. И то, что они нам преподавали, редко случалось в вопросах на экзамене", - рассказывает Сергей.

В августе мужчины обратились с исками в Сумской окружной админсуд. 29 сентября состоялось судебное заседание по иску Геннадия Шеремета. Ответчиков в его деле два: Криворожская академия, откуда отчислили мужа, и Главное управление Нацполиции в Сумской области, которое на основании приказа Академии освободило Геннадия Шеремета по статье "служебное несоответствие".

Представители Академии участие в заседании принимали в режиме видеоконференции. "Истец составил промежуточный контроль по дисциплине" взаимодействие с населением на основе партнерства ". Он его составил» не удовлетворительно "и получил за это 3 балла по 12-балльной шкале", - рассказал представитель академии Александр Гигин.

Из-за низкого качества связи судья Сергей Воловик попросил представителей академии на следующее заседание принять участие в видеоконференции в другом суде или в зале. Сказал, что не может разобрать слова ответчика.

Позиция в этом деле Главного управления Нацполиции в Сумской области - истцов уволили законно, через несдачу экзаменов на учебе.

Следующее заседание по делу Геннадия Шеремета назначено на 21 октября.

В самой Академии, откуда отчислили мужчин, рассказали Общественном, что причиной такого были несдача иного предмета, а не "толерантности", как они считают. "Толерантность" этими слушателями была сдана на оценку "4" по 12-балльной системе, что является "удовлетворительно", а они были отчислены за несдачу дисциплины "взаимодействие с населением на основе партнерства", получив дважды оценку "неудовлетворительно", что является основанием для отчисления ", - рассказала заместитель начальника академии Юлия Малахова.

Примерно 20% слушателей, направленных на прохождение первичной профессиональной подготовки, не проходят ее полностью, отчисленные или несдачу или по собственному желанию, сообщила Малахова.

О содержании предмета "толерантность" рассказала преподаватель Наталья Теслик, которая в 2016-2017 годах учила полицейских в Сумском центре первичной подготовки. По ее словам, это смешанный психолого-юридический предмет. "Дисциплина, которая требует, с одной стороны, изучение основ правовых, вопросов толерантности, в первую очередь, не дискриминации. Что такое дискриминация, виды, формы, и так далее. И с другой стороны, чисто психологическая составляющая, это понимание понятия толерантности, что у каждого из нас есть свои стереотипы. по-моему, 10:00 дается на изучение этой дисциплины, а сформировать толерантное личность по 10:00 невозможно, даже при желании этой личности ", - считает преподаватель.

О том, что его отчислили из-за низких баллов по другим предметам, Геннадий Шеремет говорит, что у них быть 36 предметов, но начитать им успели 4. "Толерантность", по словам Шеремета, они сдавали дважды и думали, не сдали, а "взаимодействие с населением на основе партнерства" сдавали только раз и считали сданной. С другими предметами, говорит, что проблем не было.

Заседание по иску Сергея Солодовника должен состояться 5 октября.