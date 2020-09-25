В Сумах мошенники создали call-центр для кражи денег со счетов иностранцев

Об этом сообщает Национальная полиция.
Установлено, что мошенники создали в городе центр, операторы которого выдавали себя за работников банка. В ходе телефонных разговоров с гражданами соседней страны, они узнавали у них конфиденциальную информацию - СVV-коды, номера и PIN-коды банковских карточек. Используя эти данные, мошенники выводили деньги с карточек на подконтрольные счета.
В помещении call-центр полиция провела обыски и изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и черновики.
Ведется следствие по ч.4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).