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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:08247

Жителя Сумщины подозревают в выжигании сухой растительности, из-за чего повреждено 100 га земли

Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры 2 октября сообщено о подозрении местному жителю, из-за выжигания сухой растительности которым повреждено 100 га земли.

По данным следствия, проведенного Великописаревским отделением полиции, подозреваемый 17 сентября 2020 года поджег остатки растительности на своем земельном участке. Огонь благодаря сильному ветру распространился на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Вследствие указанного поджога возник неконтролируемый процесс, и огнем были уничтожены растительность и повреждено естественное состояние почвенного покрова на территории ориентировочной площадью 100 га.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 245 (уничтожение и повреждение зеленых насаждений вокруг населенного пункта на землях сельскохозяйственного назначения огнем) УК Украины.

За содеянное предусмотрен штраф от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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