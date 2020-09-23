В «Альянс» перешел воспитанник академии киевского «Динамо»

Илья родился 21 апреля 1998 года, играет на позиции нападающего. Является воспитанником академии киевского «Динамо». Выступал за молодежные, дублирующие команды киевлян. Вызывался в ряды молодежных сборных Украины. С 2017 по 2020 годы выступал за клубы «Бешенова», «Селье и Белло», «Богемианс Б» из Чехии, а также за австрийский «Капфенберг».
Илья уже успел дебютировать за нашу команду в игре с «Агробизнесом» и отличиться голом. Он поделился впечатлениями от игры в Волочиске и пребывания в команде с пресс-службой клуба:
- Какие у тебя ощущения от пребывания в нашей команде и какие впечатления от первой игры с «Агробизнесом»?
- Первые чувства, конечно, положительные, мне все нравится, особенно тренировочный процесс. Также поражен атмосферой в команде и тем, как меня встретили. По первой игре, очень ею доволен, но жаль, что не удалось завершить матч победой.
- Последние годы ты играл за рубежом, а именно в Чехии и Австрии, почему ты решил вернуться в Украину?
- Вернулся из-за последних событий в мире, а именно пандемии коронавируса. Я принял такое решение. Были юридические трудности в нахождении за рубежом.
- Были ли у тебя еще какие-то предложения о продолжении карьеры? Если так, то почему ты выбрал именно нашу команду?
- Да, предложения были, но я уже услышал много хорошего об «Альянсе», о тренировочном процессе и отношении тренера в целом.
За нашу команду Илья выступать под 19-м номером.
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