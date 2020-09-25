Сумской областной лабораторный центр вдвое увеличит и ускорит исследования на COVID-19 Областной лабораторный центр планирует довести количество тестирований на коронавирусную инфекцию до 1200 в сутки.

Об этом рассказал заместитель директора учреждения Михаил Мацюк в эфире «Украинского радио. Сумы».

«У нас огромная проблема в коммуникации, то есть в доставке самых проб. Если говорить о Шостке, Конотопе и других районах... Лаборатория сегодня пока одна. Хотя планируется, что запустят в Сумах еще одну», - говорит он.

В Сумской областной лабораторный центр ежедневно в среднем поступает до 900 образцов на тестирование коронавируса. За сутки прорабатывают - 350-400 из них.

По словам Михаила Мацюка, в лабораторном центре запускают новые тест-системы на автоматической станции.

«Программируем по-новому станцию и, когда это заработает, то мы сможем делать 1200 исследований, не утруждая себя. Имею в виду, что работать вдвое быстрее и больше. Потихоньку меняются как приказы, так и наши внутренние алгоритмы», - сказал он.

В учреждении хотят добиться того, чтобы обработки исследований занимало до 2 суток.

«Вообще нет нормативов. Единственное - это, когда человек выезжает за границу и страна решает 72 часа или 48 часов пригоден этот анализ. А вообще приказ не говорит, сколько мы должны его делать. Мы стараемся, понимая актуальность проблемы», - добавил Мацюк.

Сейчас срок обработки образцов составляет от 3-4 до 8-9 дней, пишет Суспільне.