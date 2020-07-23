Мэр Сум перенес открытие обновленной Театральной площади Еще вчера Александр Лысенко говорил о 9 октября, а сегодня уже дата изменилась.

Правда, ненамного – на 11 октября. Об этом говорится на его странице в Фейсбуке.

«Центр города Сум станет еще более привлекательным для местных жителей и туристов!

Презентация обновленной Театральной площади планируется уже в этом месяце, предварительно 11 октября. В частности, сумчане увидят динамические фонтаны, оборудованные пешеходную зону и газоны. Все, что было предусмотрено проектом, будет сделано», - говорится в сообщении.

Так как есть слово «предварительно», то можно еще раз перенести…