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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27245

В Сумах пьяный водитель без прав совершил, а затем покинул место ДТП (видео)

На линию 102 поступило сообщение о ДТП на площади Покровской.

Выяснилось, что водитель транспортного средства ВАЗ, двигаясь задним ходом, допустил наезд на автомобиль Mercedes-Benz. Далее, не останавливая, водитель ВАЗа продолжил свое движение.

Разыскать и остановить его удалось на улице Гагарина. Одной из возможных причин бегства с места ДТП стало его состояние, ведь он имел явные признаки алкогольного опьянения. Сам же он рассказывал, что не знал, где именно надо остановиться и припарковать автомобиль, поэтому и поехал. К тому же, гражданин был лишен права управления транспортными средствами за управление авто в нетрезвом состоянии.

Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,32 промилле.

Патрульные составили на руководителя административные материалы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП. От управления его отстранили.

Право Дтп Пьяный за рулем

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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