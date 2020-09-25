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Депутат Верховної ради Тетяна Рябуха вітає вчителів з професійним святом

Тетяна Рябуха не з чуток знає тонкощі та труднощі професії Вчитель. Зараз можна сказати впевнено, що педагоги мають захисника у парламенті.

Народний депутат від Сум Тетяна РЯБУХА привітала вчителів з професійним святом: 

«Вчитель - це людина, яка має знання і бажання ними ділитися. Здається, все дуже просто, і педагогом може бути кожен. Насправді, це колосальний труд, щоденна праця, спрямована на формування не лише міцних знань, а й чеснот, що роблять людину людиною.

Я пишаюся своєю професією і кожним українським педагогом. Всі свої сили спрямовую на те, аби праця освітян гідно оплачувалася, аби школи і садочки були забезпечені сучасним обладнанням, аби було комфортно вчитися і вчити.

Звісно є багато невирішених питань, є часи відчаю і втоми, і не все вдається зробити швидко. Але запевняю - у парламенті ви маєте підтримку вчителя, який ніколи про вас не забуває. Обіцяю і далі відстоювати ваші інтереси на всіх рівнях, в усіх владних кабінетах.

Ви - гордість нації! І ви гідні найкращого!»

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