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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:34136

В Сумах хотят переименовать стадион «Авангард»

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Переименование стадиона «Авангард» (г. Сумы, улица Труда, 5)».

«После реконструкции предлагаю Сумской городской власти переименовать стадион «Авангард» в учебно-тренировочный комплекс «Сумы».

В частности, формально название «Авангард» не подпадает под декоммунизацию, однако его название осталось с советских времен и привязки к предприятию, которое давно не функционирует (? – Ред.).

Кроме того, в действующий время стадион используется спортивными школами разного направления, которые называются «Сумы», на нем проводят матчи хоккейный клуб «Сумы» и планирует играть футбольный клуб «Сумы».

Учитывая изложенное, логическим было бы переименовать многофункциональный стадион «Авангард» в учебно-тренировочный комплекс «Сумы».

Переименование стадиона способствовало бы повышению репутации города Сумы, популярности и его узнаваемости в Украине и за ее пределами. Более того, поле стандартов ФИФА и современные беговые дорожки, которыми обустраивается стадион, не ассоциируются с анахронистическим названием «Авангард», - пишет автор петиции Калинин Сергей Константинович.

По состоянию на 2 октября петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось: 45 дней.

Подписать можно здесь.

Спорт Петиция Стадион Авангард

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