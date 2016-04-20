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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:33248

В Сумах подрядчики-реставраторы уродуют памятник архитектуры

Здание по ул. Соборная, 32 реставрируют за 12 млн грн.

Однако то, как оно выглядело раньше, особенно элементы архитектуры, и как теперь, оставляет множество вопросов. На детали обратил внимание сумской архитектор Сергей Адаменко.

«"Что-то пошло не так в Датском королевстве", або наочна ілюстрація деградації українського суспільства, неоліт не за горами...», - написал он, сопроводив пост в Фейсбуке фото.

«Это не РЕСТАВРАЦИЯ памятника архитектуры, пусть даже и местного значения! Это, как говорят в народе, СРАЛИ-МАЗАЛИ, ГЛИНЫ НЕ ХВАТИЛО! © У этих альтернативно одаренных из сумской городской «Кривой Хаты» все именно так и делается. Не практически все, а тотально все, без исключений!», - написал экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«В понедельник выйдет комиссия по определению степени нарушений и несоответствий проекту РЕСТАВРАЦИИ... Сейчас это функция областного Департамента архитектуры и градостроительства», - написал директор этого департамента Владимир Быков.

Общество Соборная 32

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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