Ученые США выяснили, кто чаще передает коронавирус Масштабное исследование американских ученых показало, что в распространении коронавируса во всем мире большую роль сыграли дети и молодежь, которые составляют лишь небольшой процент среди заразившихся.

Ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета 1 октября опубликовали в журнале Science результаты своего исследования о роли детей в распространении пандемии коронавируса.

Считается, что дети гораздо легче переносят COVID-19 и имеют крайне низкий риск попасть в отделение интенсивной терапии, и их вклад в распространение вируса изучается мало.

Исследователи проанализировали 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции среди 575 тысяч человек в двух штатах на юго-востоке Индии.

Они выяснили, что среди инфицированных 71 процент в результате никого не заразили, в то время как восемь процентов заболевших вызвали 60 процентов новых случаев заражения.

Такие данные не удивляют, поскольку почти ни одна крупная эпидемия в истории человечества не прошла без суперраспространителей – людей, ответственных за большинство случаев заражения.

Однако масштабная работа американских ученых показала, что главным двигателем пандемии 2020 года являются дети и молодые люди, на долю которых приходится треть рассмотренных случаев COVID-19.

При этом исследование также показало, что чаще всего люди заражаются коронавирусом от распространителя своего возраста. Среди детей и молодежи этот риск оказался самым большим.

Ранее ученые провели ретроспективный анализ данных 6369 детей, протестированных на SARS-CoV-2 в марте-июне 2020 года. В целом, антитела и вирус одновременно присутствовали в организме примерно 15 процентов детей.