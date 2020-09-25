Сумские футзалисты сыграют в Ивано-Франковске (трансляция)

Начало игры - в 12.00.
После 6 туров у хозяев 13 очков и третье место, у гостей 4 очка и 9-е место.
Федерация пауэрлифтинга Сумы приглашает всех желающих принять участие в чемпионате города по многоповторному жиму штанги лежа, который пройдет 17 октября....
В связи с карантинными ограничениями в Сумах перенесли ночной забег в аэропорту....
Відкриття виставки “Очікування Vs Реальність” відбудеться 2 жовтня о 10:00 на вулиці Соборна, 27 (поряд з сумською міською галереєю)....
В списке лучших голов 6-го тура Экстра-лиги по версии АФУ гол футзалиста АФФК «Сумы»....
Де будуть Суми за 5 років? Спробуємо разом знайти відповідь на дане запитання напередодні місцевих виборів?...