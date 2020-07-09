В Шостке рецидивист ограбил своего гостя В полицию с заявлением об ограблении обратился 30-летний житель Шостки, который рассказал, что накануне знакомый избил его и забрал полторы тысячи гривен и мобильный телефон.

Как выяснили полицейские, в тот вечер заявитель был в гостях. Между хозяином и гостем возник спор. Чтобы избежать дальнейшего конфликта, заявитель пошел домой. Однако по дороге его догнал оппонент, избил и забрал деньги и гаджет.

Полицейские опросили ранее судимого 29-летнего подозреваемого, впрочем, последний свою вину отрицает.

Сейчас в отношении злоумышленника в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы. Окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.