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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46183

В Шостке рецидивист ограбил своего гостя

В полицию с заявлением об ограблении обратился 30-летний житель Шостки, который рассказал, что накануне знакомый избил его и забрал полторы тысячи гривен и мобильный телефон.

Как выяснили полицейские, в тот вечер заявитель был в гостях. Между хозяином и гостем возник спор. Чтобы избежать дальнейшего конфликта, заявитель пошел домой. Однако по дороге его догнал оппонент, избил и забрал деньги и гаджет.

Полицейские опросили ранее судимого 29-летнего подозреваемого, впрочем, последний свою вину отрицает.

Сейчас в отношении злоумышленника в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы. Окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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