На Сумщине 231 новый случай коронавируса

За сутки добавился 231 новый случай. Это пятый результат по областям Украины.
К счастью, никто не умер, - всего 77 летальных случаев. Выздоровело 77человек, - всего 1925. Болеют 2906.
Всего в Украине зафиксирован 4661 новый случай, - всего 222 322. Умерло 92 человека, - всего 4353. Выздоровело 2146, - всего 98 737. Болеют 119 232.
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