На Сумщине 231 новый случай коронавируса На утро 3 октября на Сумщине подтверждено уже 4908 случаев заболевания COVID-19.

За сутки добавился 231 новый случай. Это пятый результат по областям Украины.

К счастью, никто не умер, - всего 77 летальных случаев. Выздоровело 77человек, - всего 1925. Болеют 2906.

Всего в Украине зафиксирован 4661 новый случай, - всего 222 322. Умерло 92 человека, - всего 4353. Выздоровело 2146, - всего 98 737. Болеют 119 232.