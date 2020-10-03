На Сумщине 4908 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 3 октября в Сумской области 4908 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 231 человек (Сумы - 178, Шостка - 1, Конотоп - 10, Ромны - 9, Ахтырка - 3, Глухов - 2, Лебедин - 6, Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н - 1, Краснопольский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Сумской р-н - 13, Тростянецкий р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 77 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1925 человек, из них за минувшие сутки - 77 (Сумы – 30, Шостка - 3, Конотоп - 22, Ромны - 7, Ахтырка - 1, Краснопольский р-н - 2, Недригайловский р-н - 3, Роменский р н - 5, Тростянецкий р-н - 4).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 3075 случаев заболевания, в Сумском районе - 312, Белопольский район - 131, Бурынский район – 29, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 35, Глуховский район – 24, г. Конотоп - 244, Конотопский район - 61, Краснопольский р-н - 50, Кролевецкий район - 112, г. Лебедин - 103, Лебединский р-н – 16, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 88, г. Ахтырка - 115, Ахтырский р-н – 31, Путивльский район – 15, г. Ромны - 132, Роменский район - 60, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 95, г. Шостка - 117, Шосткинский р-н - 8, Ямпольский р-н - 9.