Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37196

Ночью в Сумах спасли четыре человека во время ликвидации пожара в пятиэтажке

Сегодня, 3 октября, в 00:05 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в 5-этажном жилом доме по ул. Бельгийская в г. Сумы.

По вызову выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. Через 8 минут пожарные прибыли на место происшествия. Проведенной разведкой удалось установить, что в подвале огонь охватил кладовые помещения. Горели вещи домашнего обихода на площади до 40 кв.м. Работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Параллельно с тушением проводился обход квартир задымленного дома. В результате удалось обнаружить четырех граждан среди которых 83-х летняя бабушка, которые не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Людей немедленно вывели в на улицу. Их жизнь удалось спасти. В 1:03 пожар был локализован, а в 3:31 - ликвидирован.

Всего на месте происшествия работало 3 единицы техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар

По тематике

01.10.2020 17:31

Под Сумами пожарные спасли жилой дом и две хозяйственные постройки

30 сентября в 23:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Продольная в с. Великие...

29.09.2020 12:36

На Сумщине ликвидировали пожар на территории частного домовладения (видео)

28 сентября в 9:55 пожарные получили информацию, что в с. Гремячка Ямпольского района по ул. Мартыновка горит пристройка жилого дома....

28.09.2020 10:58

Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

28 сентября в 1:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Московская в с. Куземин...

В Бурыни пожарные тушили возгорание сухой растительности рядом с электроподстанцией
27.09.2020 18:30

В Бурыни пожарные тушили возгорание сухой растительности рядом с электроподстанцией

26 сентября пожарно-спасательные подразделения семь раз привлекались к ликвидации пожаров сухой растительности на территории области....

27.09.2020 13:32

Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

27 сентября в 3:05 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в жилом доме по ул. Прорубская в...

Новости

На Сумщине 4908 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:35
На Сумщине стало больше оранжевых карантинных зон
01.10.2020 18:43
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Ночью в Сумах спасли четыре человека во время ликвидации пожара в пятиэтажке
Сегодня 11:37
У Сумах відбудуться заходи з нагоди 100-річчя Михайла Лушпи
Сегодня 11:25
Ученые США выяснили, кто чаще передает коронавирус
Сегодня 10:46
На Сумщине 231 новый случай коронавируса
Сегодня 08:57
В Шостке рецидивист ограбил своего гостя
Сегодня 08:46
Сумские футзалисты сыграют в Ивано-Франковске (трансляция)
Сегодня 07:43
В Сумах подрядчики-реставраторы уродуют памятник архитектуры
Вчера 22:33
В Сумах хотят переименовать стадион «Авангард»
Вчера 21:34
Пока мэр Сум пиарится на динозаврах, детский парк продолжает разрушаться
Вчера 17:54
view counter

Статьи

Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
Вчера 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.