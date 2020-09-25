Ночью в Сумах спасли четыре человека во время ликвидации пожара в пятиэтажке

По вызову выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. Через 8 минут пожарные прибыли на место происшествия. Проведенной разведкой удалось установить, что в подвале огонь охватил кладовые помещения. Горели вещи домашнего обихода на площади до 40 кв.м. Работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Параллельно с тушением проводился обход квартир задымленного дома. В результате удалось обнаружить четырех граждан среди которых 83-х летняя бабушка, которые не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Людей немедленно вывели в на улицу. Их жизнь удалось спасти. В 1:03 пожар был локализован, а в 3:31 - ликвидирован.
Всего на месте происшествия работало 3 единицы техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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