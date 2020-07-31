В Шостке умер известный тренер

Об этом сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке.
«Шостка потеряла человека с большим сердцем и незаурядным талантом, который подарил Украине и миру таких известных боксеров, как Иван Редкач, Роман Капитоненко, Максим Галиничев и других. Многие помнят Никандра Федоровича как одного из лучших тренеров КДЮСШ «Барса». Более 30 лет он отдал тренерской работе в Шостке, обучая нашу молодежь боксерской технике и практике спортивного боя.
От всей Шосткинской громады выражаю соболезнования всем, кто знал Никандра Федоровича. Это наша общая потеря и общее горе. Дело большого Тренера продолжает жить в его учениках и добрых воспоминаниях», - говорится в сообщении.
«Как жаль, что не успел сказать ему «Спасибо за Все, мой тренер»! Он открыл для меня новый мир, и я буду помнить об этом всегда! Соболезную искренне!», - написал в Фейсбуке Иван Редкач.
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