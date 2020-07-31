Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:04297

В Шостке умер известный тренер

Сегодня, 3 октября, после тяжелой болезни скончался Заслуженный тренер Украины Никандр Русских.

Об этом сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке.

«Шостка потеряла человека с большим сердцем и незаурядным талантом, который подарил Украине и миру таких известных боксеров, как Иван Редкач, Роман Капитоненко, Максим Галиничев и других. Многие помнят Никандра Федоровича как одного из лучших тренеров КДЮСШ «Барса». Более 30 лет он отдал тренерской работе в Шостке, обучая нашу молодежь боксерской технике и практике спортивного боя.

От всей Шосткинской громады выражаю соболезнования всем, кто знал Никандра Федоровича. Это наша общая потеря и общее горе. Дело большого Тренера продолжает жить в его учениках и добрых воспоминаниях», - говорится в сообщении.

«Как жаль, что не успел сказать ему «Спасибо за Все, мой тренер»! Он открыл для меня новый мир, и я буду помнить об этом всегда! Соболезную искренне!», - написал в Фейсбуке Иван Редкач.

Спорт Бокс Некандр Русских Утрата

По тематике

Скончался замглавы Сумского райсовета
03.09.2020 10:24

Скончался замглавы Сумского райсовета

Сегодня утром стало известно о смерти заместителя главы Сумского райсовета Салогуба Анатолия Николаевича....

Ушел из жизни бывший ректор Сумского педуниверситета
10.08.2020 16:36

Ушел из жизни бывший ректор Сумского педуниверситета

9 августа на 73-м году ушел из жизни Владимир Степанович Иваний, кандидат технических наук, профессор кафедры физики и методики обучения...

Ушел из жизни известный на Сумщине хирург
06.08.2020 15:02

Ушел из жизни известный на Сумщине хирург

Печальную весть на своей странице в Фейсбуке сообщил главный врач Белопольская центральной районной больницы Юрий Мартыненко....

Скончался глава Роменского райсовета Виктор Переваруха
04.08.2020 11:39

Скончался глава Роменского райсовета Виктор Переваруха

Сегодня, рано утром 4 августа, на 66-ом году жизни ушел в мир иной, так и не преодолев тяжелой продолжительной болезни,...

Ушел из жизни первый директор Конотопской школы №1
31.07.2020 21:15

Ушел из жизни первый директор Конотопской школы №1

29 июля перестало биться сердце человека, чье имя известно не только педагогам Конотопщины....

view counter

Статьи

Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
Вчера 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.