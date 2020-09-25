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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:10210

Сумские футзалисты обыграли одного из лидеров Экстра-лиги

В матче 7-го тура Экстра-лиги АФФК «Сумы» на выезде победила одного из грандов украинского футзала-ивано-франковский «Ураган».

Подопечные Ивана Скицко первыми забили. После розыгрыша стандарта Денис Зеленкевич на 16-й минуте пробил низом точно в правый угол. Еще до перерыва хозяева сравняли счет. Виталий Радевич оказался первым на добивании после дальнего удара и в касание пробил под Ситнером.

В течение второго тайма «Сумы» больше защищались. Развязка игры получилась очень драматичной. На 39-й минуте «драконы» пошли с пятым полевым, и Сергей Коваль после затяжной комбинации добил мяч в пустые ворота. Иван Скицко сразу ответил своей игрой впятером, и Василий Кефа дело мощно пробил дальний верхний угол.

Казалось, матч так и закончится 2:2, однако хозяева сами подарили шанс. Кордова, который играл снова пятым полевым, забрал мяч в руки после паса своего игрока. Розыгрыш свободного удара - и Роман Зеленский за 7 секунд до сирены принес победу сумчанам.

«Ураган» - АФФК «Сумы» 2:3

Голы: Радевич, 19 Коваль, 40 - Зеленкевич, 16 Кефа, 40, Зеленский, 40.

Спорт
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