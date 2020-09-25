В Сумах пьяный водитель врезался в две припаркованных во дворе легковушки

Патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на проспекте Михаила Лушпы. Приехав на место происшествия, к инспекторам обратился заявитель и рассказал, что неизвестный ему человек, который стоял рядом, управляя автомобилем ВАЗ-2101, совершил наезд на два транспортных средства, Volkswagen Passat и Chery Tiggo, припаркованные во дворе. Осмотрев место ДТП, стражи порядка действительно обнаружили механические повреждения автомобилей.
Сам же 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 едва держался на ногах. Когда инспекторы спросили, употреблял ли тот алкогольные напитки, он и сам удивился и засмеялся - его состояние говорило сам за себя. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 2,99 промилле, что почти в 15 раз превышает допустимую норму.
На водителя патрульные составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.
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