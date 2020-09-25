Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус Сумская биатлонистка Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус и не поехала с командной на сбор в Германию.

Сборная Украины по биатлону отправилась на долгожданный сбор за границу. В пятницу, 2 октября, утренним рейсом из аэропорта «Борисполь» команда вылетела в Мюнхен, после чего отправилась на сбор в Рупольдинг, пишет XSPORT.ua

Накануне вылета спортсмены сдавали обязательный тест на коронавирус. К сожалению, позитивный результат теста выявился у Виты Семеренко. Теперь олимпийская чемпионка вынуждена уйти на самоизоляцию и присоединится к команде после полного выздоровления.

Таким образом, в Германию отправилось 7 мужчин и 5 женщин:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Женщины: Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Екатерина Бех, Юлия Журавок.

Как сообщил гостренер команды Евгений Колупаев, в Рупольдинге биатлонисты пробудут до 10 октября, после чего отправятся в австрийский Рамзау. Вкатка команды будет проходить в финском Воукатти с 1 ноября.

Напомним, сезон Кубка мира стартует этапом в финском Контиолахти 28 ноября. Там пройдет два спаренных этапа, после чего биатлонисты переберутся в австрийский Хохфильцен, где также запланировано сразу два этапа.

Все этапы Кубка IBU в декабре отменены.