Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус

Сборная Украины по биатлону отправилась на долгожданный сбор за границу. В пятницу, 2 октября, утренним рейсом из аэропорта «Борисполь» команда вылетела в Мюнхен, после чего отправилась на сбор в Рупольдинг, пишет XSPORT.ua
Накануне вылета спортсмены сдавали обязательный тест на коронавирус. К сожалению, позитивный результат теста выявился у Виты Семеренко. Теперь олимпийская чемпионка вынуждена уйти на самоизоляцию и присоединится к команде после полного выздоровления.
Таким образом, в Германию отправилось 7 мужчин и 5 женщин:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
Женщины: Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Екатерина Бех, Юлия Журавок.
Как сообщил гостренер команды Евгений Колупаев, в Рупольдинге биатлонисты пробудут до 10 октября, после чего отправятся в австрийский Рамзау. Вкатка команды будет проходить в финском Воукатти с 1 ноября.
Напомним, сезон Кубка мира стартует этапом в финском Контиолахти 28 ноября. Там пройдет два спаренных этапа, после чего биатлонисты переберутся в австрийский Хохфильцен, где также запланировано сразу два этапа.
Все этапы Кубка IBU в декабре отменены.
По состоянию на 4 октября в Сумской области 5171 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 4 октября на Сумщине подтверждено уже 5171 случаев заболевания COVID-19....
По состоянию на 3 октября в Сумской области 4908 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 3 октября на Сумщине подтверждено уже 4908 случаев заболевания COVID-19....
Об этом во время брифинга отметил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко....