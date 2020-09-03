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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46369

На Сумщине продолжится бабье лето

В течение следующей недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона с востока.

Ожидается теплее обычной, без существенных осадков погода.

5 - 7 октября: переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С днем +17 .. + 22 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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