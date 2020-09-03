На Сумщине продолжится бабье лето

Ожидается теплее обычной, без существенных осадков погода.
5 - 7 октября: переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С днем +17 .. + 22 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
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