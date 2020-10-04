На Сумщине уже больше 5 тысяч случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 4 октября в Сумской области 5171 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 263 человек (Сумы - 186, Шостка - 4, Конотоп - 1, Ромны – 12, Глухов - 1, Лебедин - 5, Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н - 5, Глуховский р-н - 2, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Кролевецкий р-н - 3, Лебединский р-н - 2, Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 3, Сумской р -н - 29, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 78 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1930 человек, из них за минувшие сутки - 5 (Сумы - 4, Конотоп - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 3259 случаев заболевания, в Сумском районе - 341, Белопольский район - 133, Бурынский район - 34, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 35, Глуховский район – 26, г. Конотоп - 245, Конотопский район - 62, Краснопольский р-н - 53, Кролевецкий район - 115, г. Лебедин - 108, Лебединский р-н – 18, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 89, г. Ахтырка - 118, Ахтырский р-н - 33, Путивльский район – 15, г. Ромны - 144, Роменский район - 63, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 96, г. Шостка - 121, Шосткинский р-н - 8, Ямпольский р-н - 10.