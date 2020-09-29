На Сумщине пожарные спасли кукурузное поле 3 октября в 18:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи с. Волынцево Путивльского района.

На тушение направили местную пожарную команду с. Минаково и, преодолев расстояние в 12 км, из райцентра прибыло отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, загорелись кустарники и другая сухая растительность. Порывами ветра пламя быстро распространялось. Возникла угроза для расположенного рядом поля с кукурузой. На место пожара привлекли трактор с плугом, который опахал окружающую территорию для предотвращения дальнейшего продвижения возгорания.

Для дозаправки водой автоцистерны пришлось направлять к водонапорной башне, находившейся в 2 км от центра горения. В 21:16 совместными усилиями пожарным удалось локализовать пламя на площади около 4 га и предотвратить опасность от сельскохозяйственных насаждений. В 21:46 - пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 единица техники местной пожарной команды.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Для предупреждения таких случаев гражданам необходимо быть крайне ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности - не сжигать сухостой, стерню и мусор, не разводить костры в лесах и лесопарковых зонах. При обнаружении признаков пожара на открытой территории, на сельхозугодьях и в лесной местности немедленно вызывайте спасателей по номеру «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.