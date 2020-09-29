На Сумщине пожарные спасли кукурузное поле

На тушение направили местную пожарную команду с. Минаково и, преодолев расстояние в 12 км, из райцентра прибыло отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, загорелись кустарники и другая сухая растительность. Порывами ветра пламя быстро распространялось. Возникла угроза для расположенного рядом поля с кукурузой. На место пожара привлекли трактор с плугом, который опахал окружающую территорию для предотвращения дальнейшего продвижения возгорания.
Для дозаправки водой автоцистерны пришлось направлять к водонапорной башне, находившейся в 2 км от центра горения. В 21:16 совместными усилиями пожарным удалось локализовать пламя на площади около 4 га и предотвратить опасность от сельскохозяйственных насаждений. В 21:46 - пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 единица техники местной пожарной команды.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Для предупреждения таких случаев гражданам необходимо быть крайне ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности - не сжигать сухостой, стерню и мусор, не разводить костры в лесах и лесопарковых зонах. При обнаружении признаков пожара на открытой территории, на сельхозугодьях и в лесной местности немедленно вызывайте спасателей по номеру «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
4 октября в 18:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Рабочая в Сумах....
4 октября в 16:17 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Спортивная...
Сегодня, 3 октября, в 00:05 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в 5-этажном жилом доме по ул. Бельгийская в...
30 сентября в 23:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Продольная в с. Великие...
28 сентября в 9:55 пожарные получили информацию, что в с. Гремячка Ямпольского района по ул. Мартыновка горит пристройка жилого дома....