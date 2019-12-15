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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские фигуристы с медалями Кубка Украины

3 октября в Каменском прошел Кубок Украины по фигурному катанию на роликовых коньках среди взрослых и Всеукраинские соревнования среди юниоров, молодежи, юношей и детей сезона 2019-2020 годов (2-й этап).

Сумские спортсмены отделения фигурного катания на роликовых коньках завоевали награды:

«Золото» и высшую награду получили:

- Оласюк Анна, 1 дивизион

- Каравай Эмилия, 2 дивизион и соло танцы

- Манько Анастасия, 2D Cubs

- Полуляшенко Алла, 3D

- Чхайло Богдан, 3D Novice

- Ничитайло Марина, 4D

- Косенко София, соло танцы

- Шоу группа «Unstoppable»

«Серебро» завоевали:

- Чукина Александра, 2D

- Грицук Елена, 3D

- Косенко София, 3D Junior

- Гейнович Ева, 4D

- Гальченко Кристина, 4D, Benjamin

- Грицук Елена, соло танцы

- Жукова Анастасия, соло танцы

Бронзовые медали:

- Наталуха Дарья, 4D

- Линник Анжелика, 3D Novice

- Курочкина Арина, 3D Junior

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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