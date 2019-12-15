Сумские фигуристы с медалями Кубка Украины

Сумские спортсмены отделения фигурного катания на роликовых коньках завоевали награды:
«Золото» и высшую награду получили:
- Оласюк Анна, 1 дивизион
- Каравай Эмилия, 2 дивизион и соло танцы
- Манько Анастасия, 2D Cubs
- Полуляшенко Алла, 3D
- Чхайло Богдан, 3D Novice
- Ничитайло Марина, 4D
- Косенко София, соло танцы
- Шоу группа «Unstoppable»
«Серебро» завоевали:
- Чукина Александра, 2D
- Грицук Елена, 3D
- Косенко София, 3D Junior
- Гейнович Ева, 4D
- Гальченко Кристина, 4D, Benjamin
- Грицук Елена, соло танцы
- Жукова Анастасия, соло танцы
Бронзовые медали:
- Наталуха Дарья, 4D
- Линник Анжелика, 3D Novice
- Курочкина Арина, 3D Junior
Закончился онлайн-конкурс по общей физической подготовке «ЗВЕЗДА СПОРТА», который проводила Всеукраинская Лига фигурного катания....
Сегодня, 16 февраля, прошел второй день соревнований BOGUSLAV OPEN CUP 2020 по фигурному катанию....
15 февраля на Киевщине прошел первый день соревнований BOGUSLAV OPEN CUP 2020 по фигурному катанию....
15 декабря в Брвинове (Польша) завершился турнир REWIA TROPHY 2019 по фигурному катанию на роликовых коньках....
14 декабря в Брвинове (Польша) стартовал турнир REWIA TROPHY 2019 по фигурному катанию на роликовых коньках....