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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних

2-4 октября в Сумах на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» проходили игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2008-2009 г.р.

В течение трех дней 7 лучших команд Украины соревновались за звание чемпиона.

Итоги соревнований:

1 место - Сборная команда Сумской области-1 (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко)

2 место - Сборная команда Сумской области-2 (тренеры Наталья Ткач и Виктория Стеценко).

3 место - команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер Марина Горохова)

4 место - команда СДЮШОР «Динамо» г. Сумы (тренер Инна Нюкина)

5 место - Сборная команда г. Полтава (тренеры Алексей Полевой и Юрий Полевой)

6 место - команда СОДЮСШ г. Сумы (тренеры Николай Шаповал и Светлана Коломиец)

7 место - команда ХК «Политехник» г. Коростень (тренер Анатолий Бухольский)

Судейская коллегия и оргкомитет соревнований определили лучших игроков в номинациях:

- лучшим вратарем чемпионата признана Ксения Кулик (Сборная команда Сумской области-2)

- бомбардиром чемпионата стала Вероника Ляпина (команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь)

- лучшим игроком чемпионата стала София Басанец (Сборная команда Сумской области-1)

Спорт Хоккей на траве

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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