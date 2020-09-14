Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних

В течение трех дней 7 лучших команд Украины соревновались за звание чемпиона.
Итоги соревнований:
1 место - Сборная команда Сумской области-1 (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко)
2 место - Сборная команда Сумской области-2 (тренеры Наталья Ткач и Виктория Стеценко).
3 место - команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер Марина Горохова)
4 место - команда СДЮШОР «Динамо» г. Сумы (тренер Инна Нюкина)
5 место - Сборная команда г. Полтава (тренеры Алексей Полевой и Юрий Полевой)
6 место - команда СОДЮСШ г. Сумы (тренеры Николай Шаповал и Светлана Коломиец)
7 место - команда ХК «Политехник» г. Коростень (тренер Анатолий Бухольский)
Судейская коллегия и оргкомитет соревнований определили лучших игроков в номинациях:
- лучшим вратарем чемпионата признана Ксения Кулик (Сборная команда Сумской области-2)
- бомбардиром чемпионата стала Вероника Ляпина (команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь)
- лучшим игроком чемпионата стала София Басанец (Сборная команда Сумской области-1)
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