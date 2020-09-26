Сумские аматоры сыграли 5-й тур чемпионата Украины 3-4 октября прошли игры 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 «Виктория» из Николаевки играла на выезде против главного преследователя «ЛНЗ-Лебедин» с Черкасчины. Игра завершилась вничью 2:2. Наша команда продолжает лидировать в турнирной таблице с 13 очками.

В группе 3 ФК «Сумы» на выезде одолел запорожский «Металлург-2» 2:0. А ФК «Тростянец» расписал «сухую» ничью в Полтаве с местными «горожанами» 0:0. «Сумчане» с 9 очками на 4-ом месте, «тростянчане» с 2 на 9-м.