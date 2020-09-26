Сумские аматоры сыграли 5-й тур чемпионата Украины

В группе 2 «Виктория» из Николаевки играла на выезде против главного преследователя «ЛНЗ-Лебедин» с Черкасчины. Игра завершилась вничью 2:2. Наша команда продолжает лидировать в турнирной таблице с 13 очками.
В группе 3 ФК «Сумы» на выезде одолел запорожский «Металлург-2» 2:0. А ФК «Тростянец» расписал «сухую» ничью в Полтаве с местными «горожанами» 0:0. «Сумчане» с 9 очками на 4-ом месте, «тростянчане» с 2 на 9-м.
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