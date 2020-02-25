В Сумах прошел чемпионат области по каратэ 3 октября в Сумах провели открытый чемпионат области по каратэ WKF.

В турнире приняли участие представители пяти клубов. В итоге лучшим стал сумской клуба «Прогресс» - 32 золотых, 28 серебряных и 31 бронзовая медаль. Вторым стал сумской «Вадо-Кай» (15-15-35), третьим «Самурай» из Шосткинского района (4-6-9). Также в чемпионате приняли участие два полтавских клуба: «Шотокан каратэ клуб Кентоси» (2-2-3) и «Вадо-Кай» (1-2-8).