В Сумах прошел чемпионат области по каратэ

Лучший тренер чемпионата Игорь Угнич с дочерью Софией
В турнире приняли участие представители пяти клубов. В итоге лучшим стал сумской клуба «Прогресс» - 32 золотых, 28 серебряных и 31 бронзовая медаль. Вторым стал сумской «Вадо-Кай» (15-15-35), третьим «Самурай» из Шосткинского района (4-6-9). Также в чемпионате приняли участие два полтавских клуба: «Шотокан каратэ клуб Кентоси» (2-2-3) и «Вадо-Кай» (1-2-8).
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